 F.Bahçe Futbol Okulu, Kars’ta – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    F.Bahçe Futbol Okulu, Kars’ta

    F.Bahçe Futbol Okulu, Kars’ta
    KARS'A Fenerbahçe Futbol Okulu açıldı. Polisevi yanında hizmet verecek okulda yetenekli çocuklar, Türk futboluna kazandırılacak. 07-14 yaş arasındaki çocukların kayıtlarının sürdüğü ve ilginin büyük olduğu belirtildi. İşletmecilerden Kadir Çiftçi antrenmanların Kafkas Üniversitesi'nin tesislerinde gerçekleştirileceğini söyledi.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:43
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