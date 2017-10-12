Eldiven savaşı! Kale kimin?

Fenerbahçe'de hafta başında yapılan idmana katılmayan Carlos Kameni'nin herhangi bir sakatlığı bulunmadığı öğrenildi. Kamerunlu kalecinin, bel ağrısı şikayetiyle sağlık heyetine başvurduğu, kendisine uygulanan iğne tedavisi nedeniyle teknik heyetin kararıyla tedbir amaçlı çalışmada yer almadığı belirtildi. Son iki idmana katılan Kameni'nin, Pazar günü Kadıköy'de Yeni Malatya ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.



YILDIRIM TAKİP

Lider G.Saray'ın 8 puan gerisinde olan F.Bahçe'de Başkan Aziz Yıldırım Samandıra ziyaretlerini sıklaştırma kararı aldı. Yıldırım'ın Yeni Malatya maçından önce yöneticilerle tesislere çıkarma yapıp, takıma moral vereceği öğrenildi. Başkanın, G.Saray derbisi için de ziyaretini tekrarlaması bekleniyor.



YÜZDE 100 FENER!

Geciken transferler ve sonrasında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sürekli eksik çalışan sarı-lacivertliler, dün milli takımdan dönen futbolcuların da katılımıyla eksiksiz ilk antrenmanını yaptı. Çalışmada sadece gözden çıkarılan Robin van Persie yer almadı. Bu arada idmanı yönetici Ali Yıldırım da takip etti.