Eldiven savaşı! Kale kimin?
YILDIRIM TAKİP
Lider G.Saray'ın 8 puan gerisinde olan F.Bahçe'de Başkan Aziz Yıldırım Samandıra ziyaretlerini sıklaştırma kararı aldı. Yıldırım'ın Yeni Malatya maçından önce yöneticilerle tesislere çıkarma yapıp, takıma moral vereceği öğrenildi. Başkanın, G.Saray derbisi için de ziyaretini tekrarlaması bekleniyor.
YÜZDE 100 FENER!
Geciken transferler ve sonrasında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sürekli eksik çalışan sarı-lacivertliler, dün milli takımdan dönen futbolcuların da katılımıyla eksiksiz ilk antrenmanını yaptı. Çalışmada sadece gözden çıkarılan Robin van Persie yer almadı. Bu arada idmanı yönetici Ali Yıldırım da takip etti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:57
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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