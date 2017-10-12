Buldozer hazır
Sakatlığını tamamen atlatan Fernandao, milli arada fazla kilolarından da kurtuldu. Soldado ile Janssen’e gözdağı veren golcü oyuncu, Malatya maçında görev bekliyor
Brezilyalı golcünün hazır hale gelmesi ile forvette rekabet de artacak. Bu durumun Roberto Soldado ve Vincent Janssen'in performanslarını da yukarıya çekeceği belirtiliyor.
DİRAR DÖNÜYOR
ÖTE yandan teknik direktör Aykut Kocaman bir sürpriz olmazsa ileri uçta yine Vincent Janssen'le oyuna başlayacak. Hollandalı yıldıza sağ kanatta iyileşen Nabil Dirar, soldan ise Mathieu Valbuena Hollandalı'ya destek verecek.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:49
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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