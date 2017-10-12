 Buldozer hazır – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Buldozer hazır

    Buldozer hazır

    Sakatlığını tamamen atlatan Fernandao, milli arada fazla kilolarından da kurtuldu. Soldado ile Janssen’e gözdağı veren golcü oyuncu, Malatya maçında görev bekliyor

    FENERBAHÇE'DE omzundaki sakatlığı geçen Jose Fernandao göreve hazır. Tecrübeli futbolcu, lige verilen milli maç arasında fazla kilolarından da kurtuldu. Antrenman eksiğini gideren ve hazırlık maçlarında da göz dolduran oyuncu artık forma istedi... Fernandao'nun Yeni Malatyaspor maçında kadroya girmesine kesin gözüyle bakılırken, teknik heyetin, Kadıköy'deki karşılaşmada kendisine kısa sürede olsa şans vermeyi planladığı gelen haberler arasında...

    Brezilyalı golcünün hazır hale gelmesi ile forvette rekabet de artacak. Bu durumun Roberto Soldado ve Vincent Janssen'in performanslarını da yukarıya çekeceği belirtiliyor.

    DİRAR DÖNÜYOR
    ÖTE yandan teknik direktör Aykut Kocaman bir sürpriz olmazsa ileri uçta yine Vincent Janssen'le oyuna başlayacak. Hollandalı yıldıza sağ kanatta iyileşen Nabil Dirar, soldan ise Mathieu Valbuena Hollandalı'ya destek verecek.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:49
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