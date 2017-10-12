 Bilet satışı devam ediyor – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bilet satışı devam ediyor

    Bilet satışı devam ediyor
    FENERBAHÇE-Yeni Malatyaspor maçı biletlerinin satışı sürüyor... 15 Ekim Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.30'da oynanacak karşılaşmada fiyatlar 50 TL'den başlıyor. Başvurular sadece Passo.com.tr üzerinden alınıyor. Misafir tribün biletleri 50 TL'den satılıyor.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilet satışı devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.