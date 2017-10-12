Barış Kupası Kanarya’nın

FENERBAHÇE Kadın Voleybol Takımı, Barış Kupası'ndaki üçüncü maçında Nilüfer Belediye'yi 3-2 yenerek namağlup şampiyon oldu. Çanakkale'de düzenlenen kupanın son gününde Kanarya, setleri 22-25, 30-28, 25-6, 20-25, 15-11 kazandı. Jan de Brandt'ın öğrencileri, turnuvanın ilk gününde Çanakkale Belediyesi'ni, ikinci gününde ise Halkbank'ı set vermeden mağlup etmişti.