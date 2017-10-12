Aykut Kocaman'ın G.Saray iddiası

Kocaman’ın öğrencilerine, “Artık kayıp istemiyorum. Taraftarlarımız ve camia bizden iyi futbol, farklı skor bekliyor. Yeni Malatyaspor sınavı bir maçtan fazlası” dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, pazar günü karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Kocaman'ın oyuncularına, "Milli aradan önce Akhisar Belediye'ye kaybederek Alanyaspor ve Beşiktaş galibiyetlerini çöpe attık. Ancak her şey geride kaldı. Artık kayıp istemiyorum. Taraftarımız ve camia artık bizden iyi futbol, farklı skor bekliyor. Yeni Malatyaspor sınavı bu yüzden bir maçtan fazlası" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray, 8 puan önümüzde lider olabilir. Ama lig uzun maraton bu fark kapanır" diyerek futbolcularını hırslandırdı.



SİZDEN EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK

Aykut Kocaman, "Sahadaki duruşunuz çok önemli. Taraftarı tekrar zafere inandırmalıyız. Rakibinizi küçümsediğiniz anda başınıza neler geldiğini gördünüz. Siz Fenerbahçeli futbolcularsınız. Bu takımın yeni her zaman zirvedir. Sizden en ufak şüphem yok. Yeniden ayağa kalkacağız. Yeni Malatyaspor maçı taraftarımızla bütünleşme ve diriliş maçı" şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, sahada agresif bir takım görmek istediğini de sözlerine ekledi.



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