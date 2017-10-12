Aykut Kocaman'ın G.Saray iddiası
Kocaman’ın öğrencilerine, “Artık kayıp istemiyorum. Taraftarlarımız ve camia bizden iyi futbol, farklı skor bekliyor. Yeni Malatyaspor sınavı bir maçtan fazlası” dedi.
Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray, 8 puan önümüzde lider olabilir. Ama lig uzun maraton bu fark kapanır" diyerek futbolcularını hırslandırdı.
SİZDEN EN UFAK BİR ŞÜPHEM YOK
Aykut Kocaman, "Sahadaki duruşunuz çok önemli. Taraftarı tekrar zafere inandırmalıyız. Rakibinizi küçümsediğiniz anda başınıza neler geldiğini gördünüz. Siz Fenerbahçeli futbolcularsınız. Bu takımın yeni her zaman zirvedir. Sizden en ufak şüphem yok. Yeniden ayağa kalkacağız. Yeni Malatyaspor maçı taraftarımızla bütünleşme ve diriliş maçı" şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, sahada agresif bir takım görmek istediğini de sözlerine ekledi.
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- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:18
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