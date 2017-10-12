Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına nasıl bir 11'le çıkacağını belirledi.
ZORUNLU ROTASYON
Aykut Kocaman, kadroda cezalı oyuncular ve cezası biten oyuncular olması sebebiyle zorunlu olarak rotasyona gidecek. Skrtel, İsmail ve Alper'den kart cezası nedeniyle faydalanamayacak tecrübeli hoca, cezası sona eren Neto'yu ise ilk 11'de sahaya sürecek.
KALE YİNE KAMENI'DE
Yeni Malatyaspor maçında yine kaleyi Kameni'ye emanet edecek sarı-lacivertli hocanın, sağda Isla, solda Hasan, stoperde Neto-Neustadter ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ön liberoda ise Josef De Souza ve Ozan Tufan sahada olacak.
DIRAR DÖNÜYOR, GIULIANO ON NUMARA POZİSYONUNDA
Sakatlıktan dönen Nabil Dirar ise sağ kanata geçerken solda yine Valbuena yer alıyor. Asıl mevki on numara olan Giuliano buraya kayarken, en uçta ise Janssen forma giyecek.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:21
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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