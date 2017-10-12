Aykut Kocaman inadı bıraktı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına nasıl bir 11'le çıkacağını belirledi.
ZORUNLU ROTASYON
Aykut Kocaman, kadroda cezalı oyuncular ve cezası biten oyuncular olması sebebiyle zorunlu olarak rotasyona gidecek. Skrtel, İsmail ve Alper'den kart cezası nedeniyle faydalanamayacak tecrübeli hoca, cezası sona eren Neto'yu ise ilk 11'de sahaya sürecek.
KALE YİNE KAMENI'DE
Yeni Malatyaspor maçında yine kaleyi Kameni'ye emanet edecek sarı-lacivertli hocanın, sağda Isla, solda Hasan, stoperde Neto-Neustadter ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ön liberoda ise Josef De Souza ve Ozan Tufan sahada olacak.
DIRAR DÖNÜYOR, GIULIANO ON NUMARA POZİSYONUNDA
Sakatlıktan dönen Nabil Dirar ise sağ kanata geçerken solda yine Valbuena yer alıyor. Asıl mevki on numara olan Giuliano buraya kayarken, en uçta ise Janssen forma giyecek.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:40
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GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
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