Arda'ya Fenerbahçe kucak açtı

Barcelona’da istenmeyen adam ilan edilen ve İzlanda yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Arda Turan’la görüşen Fenerbahçeli yöneticilerin, “Eğer gelmek istersen sana kapımız her zaman açık” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Arda Turan aşkı yeniden alevlendi... Daha önce birçok kez yıldız futbolcu için transfer girişiminde bulunan fakat hedefe ulaşamayan Sarı-Lacivertliler yeniden düğmeye bastı. Fenerbahçe yönetimi, Barcelona'da adeta istenmeyen adam haline gelen, ayrıca Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası elemlerindeki İzlanda yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Arda Turan'a kucak açtı.



BU SÖZLER ÇOK DUYGULANDIRDI

Sarı-Lacivertli yöneticilerin tecrübeli yıldızla görüştüğü ve "Sana teklifimiz her zaman geçerli. Eğer gelmek istersen kapımız açık. Burasını da yuvan bil" ifadesini kullandığı öğrenildi. Oldukça zor günler geçiren Arda Turan'ın bu sözler sonrasında oldukça duygulandığı da belirtiliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takımda oynamak istemediğini ifade eden Arda'nın yine ilk tercihi Sarı-Kırmızılılar olacak. Fakat milli futbolcunun, Galatasaray'dan teklif gelmezse bu kez Fenerbahçe'nin önerisini ciddi şeklde gündemine alacağı iddia ediliyor.



(TAKVİM)