 1 numara için müthiş rekabet – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    1 numara için müthiş rekabet

    1 numara için müthiş rekabet
    MALATYASPOR maçı öncesi en büyük forma savaşı kalede yaşanıyor. Son 3 haftada kaleyi koruyan Carlos Kameni formasını kaptırmamak için vargücüyle çalışırken, kaptan Volkan Demirel de idmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın formayı kime vereceğine maç günü karar vermesi bekleniyor. Ön liberoda ise Ozan Tufan ile Josef formaya yakın isimler.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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