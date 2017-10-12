1 numara için müthiş rekabet

MALATYASPOR maçı öncesi en büyük forma savaşı kalede yaşanıyor. Son 3 haftada kaleyi koruyan Carlos Kameni formasını kaptırmamak için vargücüyle çalışırken, kaptan Volkan Demirel de idmanlarda hırsıyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın formayı kime vereceğine maç günü karar vermesi bekleniyor. Ön liberoda ise Ozan Tufan ile Josef formaya yakın isimler.