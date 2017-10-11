Uzlaşmaya yanaşan yok

F.Bahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan Kadınlar Basketbol finalinde başkan Aziz Yıldırım eski yöneticisi olan YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmıştı. Eyigüngör tokat yediğini belirtip konuyu mahkemeye taşımıştı. Dosya "Uzlaştırma savcısına" gönderildi. YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör darp edildiğini belirterek işin mahkemede çözülmesini istedi. Yıldırım da şikayetçi.