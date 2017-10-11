Uzlaşmaya yanaşan yok
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:04
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 4
Yorum
semioli Adam haklı geçen senelerin en savaşçı defansif orta sahalarından biri bu sene stopere çekilip resmen bitirildi...
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LUCE OLSA ONLAR YOKTU
Toplam 3
Yorum
Murat Seni kim beğensin hay çikin
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SERDAR AZİZ SAĞLAM ÇIKTI
Toplam 4
Yorum
Zavallılar Ney yani serdar aziz oynasay ne değişekti serdar bir yıl aşkın sakattı ayrıca gs dende hep yedekti..dilin kemiği yok dır dır ama çokmu çok
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