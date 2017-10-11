TARAFTAR VARSA DAHA GÜÇLÜYÜZ
Büyük ihtimalle oynuyor
Beşiktaş derbisinde adalesinden sakatlık yaşayan Josef de Souza, cezası nedeniyle Akhisar maçında oynamamıştı. Kontrollü olarak idmanlarda yer alan, dün de çift kalede oynayan tecrübeli futbolcunun Malatya maçında sahada olması bekleniyor. Ancak Josef, bir hafta sonraki G.Saray maçı düşünülerek riske edilmeyebilir de...
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:29
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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