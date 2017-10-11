 TARAFTAR VARSA DAHA GÜÇLÜYÜZ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    TARAFTAR VARSA DAHA GÜÇLÜYÜZ

    TARAFTAR VARSA DAHA GÜÇLÜYÜZ
    , yeterince sürpriz puan kaybettiklerini, seri galibiyetlerle yükselişe geçmek zorunda olduklarını kaydetti. Yepyeni bir sayfa açmayı istediklerini belirten Ekici, "Pazar günü Malatya maçında taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Tribün desteğiyle kendimizi daha güçlü hissediyoruz" dedi.

    Büyük ihtimalle oynuyor
    Beşiktaş derbisinde adalesinden sakatlık yaşayan Josef de Souza, cezası nedeniyle Akhisar maçında oynamamıştı. Kontrollü olarak idmanlarda yer alan, dün de çift kalede oynayan tecrübeli futbolcunun Malatya maçında sahada olması bekleniyor. Ancak Josef, bir hafta sonraki G.Saray maçı düşünülerek riske edilmeyebilir de...
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:29
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