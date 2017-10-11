Şener: Ben hep hazırım

Şener Özbayraklı, İsla geldikten sonra formayı unuttu! Bu sezon ligde sadece 4. haftadaki Başakşehir maçında 9 dakika süre alan sarı-lacivertli milli futbolcu, buna rağmen küsmüyor ve çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Şener, "İlk 11'de ya da yedekte fark etmez, ben hep hazırım" diyor.