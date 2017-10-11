 Şener: Ben hep hazırım – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Şener: Ben hep hazırım

    Şener: Ben hep hazırım
    Şener Özbayraklı, İsla geldikten sonra formayı unuttu! Bu sezon ligde sadece 4. haftadaki Başakşehir maçında 9 dakika süre alan sarı-lacivertli milli futbolcu, buna rağmen küsmüyor ve çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Şener, "İlk 11'de ya da yedekte fark etmez, ben hep hazırım" diyor.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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