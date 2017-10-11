 Pas ağırlıklı antrenman – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Pas ağırlıklı antrenman

    Pas ağırlıklı antrenman
    Kanarya, pazar günkü Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün öğleden sonra yaptığı idmanla devam etti. 2 saate yakın süren ve milli oyunculardan yoksun sürdürülen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pas ağırlıklı antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.