Pas ağırlıklı antrenman

Kanarya, pazar günkü Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün öğleden sonra yaptığı idmanla devam etti. 2 saate yakın süren ve milli oyunculardan yoksun sürdürülen antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.