 MAHKEMEDE ÇÖZÜLECEK – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    MAHKEMEDE ÇÖZÜLECEK

    MAHKEMEDE ÇÖZÜLECEK
    F.Bahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanan Kadınlar Basketbol finalinde başkan Aziz Yıldırım eski yöneticisi olan YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör ile tartışmıştı. Eyigüngör tokat yediğini belirtip konuyu mahkemeye taşımıştı. Dosya "Uzlaştırma savcısına" gönderildi. YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör darp edildiğini belirterek işin mahkemede çözülmesini istedi. Yıldırım da şikayetçi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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