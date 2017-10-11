KALE VOLKAN'IN!
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Carlos Kameni'nin sakatlanmasıyla Volkan Demirel kaleyi tekrar devraldı.
Kalede yaşanan rekabette Ayut Kocaman tercihini Kameni'den yana kullanmıştı. Milli arayı iyi değerlendiren iki eldiven arasında kararsız kalan Kocaman'ın Kameni'nin sakatlığı nedeniyle ağrılarının artması, gözlerin Volkan Demirel'e dönmesine sebep oldu.
Tecrübeli eldiven Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir oyun çıkartarak derbide formayı garantilemek istiyor
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:37
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
FC LİVERPOOL ULAN BU BEŞİKTAŞ TARAFTARI DÜNYADA GÖRDÜĞÜM FUTBOL BİLGİSİ EN SIFIR TARAFTAR GURUBU NEGRODE BU SEZON 5 GOL BİLE ATAMAZ GUİZA ONDAN DAHA İDİ.
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 8
Yorum
marasli cenk tosun cok kaltileti bir oyuncu en azindan 25-40 eder. ingilizlere gidecegine bjk kalsin. ispanyol iyi ama bjk büyük mü tartilisir
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BAYILTIYOR!
Toplam 4
Yorum
1905gs Gomis tek başına bir şey yapmaz -forvert mutlaka alınmalı-Torres alınsa super olur.
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