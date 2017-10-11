 KALE VOLKAN'IN! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    KALE VOLKAN'IN!

    KALE VOLKAN'IN!

    Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Carlos Kameni'nin sakatlanmasıyla Volkan Demirel kaleyi tekrar devraldı.

    Kalede yaşanan rekabette Ayut Kocaman tercihini Kameni'den yana kullanmıştı. Milli arayı iyi değerlendiren iki eldiven arasında kararsız kalan Kocaman'ın Kameni'nin sakatlığı nedeniyle ağrılarının artması, gözlerin Volkan Demirel'e dönmesine sebep oldu.

    Tecrübeli eldiven Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir oyun çıkartarak derbide formayı garantilemek istiyor

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    KALE VOLKAN'IN! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.