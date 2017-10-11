Josef'in Flamengo kararı
Josef, Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano’nun sunduğu teklifi reddettiğini belirtip, “Çünkü F.Bahçe’den ayrılıp ülkeme dönmek geri adım atmak olur” dedi.
HİÇ MANTIKLI DEĞİL
Sao Paulo'dan da tekrar Avrupa'da oynamak arzusuyla ayrıldığını açıklayan Josef, "Ülkemden herhangi bir kulübe dönmekle ilgili bir amacım yok. Eğer Brezilya'ya dönersem bu geri adım atmak olur. Hakkımda çıkan haberler hiç mantıklı değil. Her zaman Fenerbahçe'de kalmayı sıcak bakarım" ifadelerini kullandı.
TEKLİFLERİ FİLTRELE!
Menajerine Brezilya'dan gelen teklifleri filtrelemesini ve pazarlık bile yapmaması talimatı verdiğini belirten sarı-lacivertli futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi. Sezon başında Ada ekiplerinden West Bromwich Albion'a transferi gündemde olan ancak son anda takımda kalan Josef de Souza, Fenerbahçe'de 102 maçta 11 golü ve 5 de asisti bulunuyor.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:05
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GÖREVDEN Mİ KAÇSAYDIM!
Toplam 4
Yorum
semioli Adam haklı geçen senelerin en savaşçı defansif orta sahalarından biri bu sene stopere çekilip resmen bitirildi...
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LUCE OLSA ONLAR YOKTU
Toplam 3
Yorum
Murat Seni kim beğensin hay çikin
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SERDAR AZİZ SAĞLAM ÇIKTI
Toplam 4
Yorum
Zavallılar Ney yani serdar aziz oynasay ne değişekti serdar bir yıl aşkın sakattı ayrıca gs dende hep yedekti..dilin kemiği yok dır dır ama çokmu çok
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