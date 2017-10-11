 Josef'in Flamengo kararı – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Josef'in Flamengo kararı

    Josef'in Flamengo kararı

    Josef, Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano’nun sunduğu teklifi reddettiğini belirtip, “Çünkü F.Bahçe’den ayrılıp ülkeme dönmek geri adım atmak olur” dedi.

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesinin takımlarından Flamengo'nun kendisine talip olduğunu ancak futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediğini söyledi. ESPN Brezilya'da 'Bola da Vez' isimli programda konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano ile görüştüm. Onunla Vasco'da birlikte çalışmıştık. Flamengo'da oynamam için resmi olmayan bir teklif yaptı. Ama bunun zor olduğunu her zaman açıkça belirttim" diye konuştu.

    HİÇ MANTIKLI DEĞİL
    Sao Paulo'dan da tekrar Avrupa'da oynamak arzusuyla ayrıldığını açıklayan Josef, "Ülkemden herhangi bir kulübe dönmekle ilgili bir amacım yok. Eğer Brezilya'ya dönersem bu geri adım atmak olur. Hakkımda çıkan haberler hiç mantıklı değil. Her zaman Fenerbahçe'de kalmayı sıcak bakarım" ifadelerini kullandı.

    TEKLİFLERİ FİLTRELE!
    Menajerine Brezilya'dan gelen teklifleri filtrelemesini ve pazarlık bile yapmaması talimatı verdiğini belirten sarı-lacivertli futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi. Sezon başında Ada ekiplerinden West Bromwich Albion'a transferi gündemde olan ancak son anda takımda kalan , Fenerbahçe'de 102 maçta 11 golü ve 5 de asisti bulunuyor.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Josef'in Flamengo kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.