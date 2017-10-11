HAREKAT BAŞLADI
Ali Koç’un adaylığını açıklamasının ardından Aziz Yıldırım’ın hamlesi merak ediliyordu. Yıldırım kulis çalışmalarına başlarken, kritik olan saha sonuçları için de futbolcuları yakın takibe aldı
MORAL TURLARI YAPIYOR
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları bundan sonra Samandıra'da daha fazla vakit geçirmeyi planlıyor. Teknik heyet ve futbolcular kritik maçlar öncesinde uyarıldı. Özellikle camia için büyük önem taşıyan Galatasaray derbisinden mutlak 3 puan isteyen Aziz Yıldırım bu arzusunu oyunculara da iletti. Yıldırım ve yönetimi, Samandıra turlarına devam edip takıma zirve yolunda moral- motivasyon yükleyecek.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:16
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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