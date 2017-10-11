 HAREKAT BAŞLADI – Fotomaç – 11 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    HAREKAT BAŞLADI

    HAREKAT BAŞLADI

    Ali Koç’un adaylığını açıklamasının ardından ’ın hamlesi merak ediliyordu. Yıldırım kulis çalışmalarına başlarken, kritik olan saha sonuçları için de futbolcuları yakın takibe aldı

    Fenerbahçe'de 2018 yılının Mayıs ayında kritik bir seçim olacak. Ali Koç, adaylığını daha önceden açıklamıştı. Muhalif kanattan sesler her geçen gün daha da yükselirken başkan Aziz Yıldırım'ın nasıl bir tavır alacağı merak ediliyordu. Yıldırım da kolları sıvadı. 1998'den beri aralısız olarak başkanlık görevini yürüten kulis çalışmalarının startını verdi. Ancak şampiyonun belirlendiği Mayıs ayında saha sonuçlarının sandığa yansıyacağını düşünen tecrübeli başkan, teknik heyet ve futbolcularla daha yakından ilgilenmeye başladı.

    MORAL TURLARI YAPIYOR
    Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları bundan sonra Samandıra'da daha fazla vakit geçirmeyi planlıyor. Teknik heyet ve futbolcular kritik maçlar öncesinde uyarıldı. Özellikle camia için büyük önem taşıyan Galatasaray derbisinden mutlak 3 puan isteyen Aziz Yıldırım bu arzusunu oyunculara da iletti. Yıldırım ve yönetimi, Samandıra turlarına devam edip takıma zirve yolunda moral- motivasyon yükleyecek.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    HAREKAT BAŞLADI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.