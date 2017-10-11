GERİ ADIM OLUR
Josef, Flamengo Futbol Direktörü Rodrigo Caetano’nun sunduğu teklifi reddettiğini belirtip, “Çünkü F.Bahçe’den ayrılıp ülkeme dönmek geri adım atmak olur” dedi
HİÇ MANTIKLI DEĞİL
Sao Paulo'dan da tekrar Avrupa'da oynamak arzusuyla ayrıldığını açıklayan Josef, "Ülkemden herhangi bir kulübe dönmekle ilgili bir amacım yok. Eğer Brezilya'ya dönersem bu geri adım atmak olur. Hakkımda çıkan haberler hiç mantıklı değil. Her zaman Fenerbahçe'de kalmayı sıcak bakarım" ifadelerini kullandı.
TEKLİFLERİ FİLTRELE!
Menajerine Brezilya'dan gelen teklifleri filtrelemesini ve pazarlık bile yapmaması talimatı verdiğini belirten sarı-lacivertli futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak gibi bir düşüncesinin olmadığını sözlerine ekledi. Sezon başında Ada ekiplerinden West Bromwich Albion'a transferi gündemde olan ancak son anda takımda kalan Josef de Souza, Fenerbahçe'de 102 maçta 11 golü ve 5 de asisti bulunuyor.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:12
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MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
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Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
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GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
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