DERBİ SAVAŞI
Takımın arkadaki 7 oyuncusu %99 belli. Ancak hücum bölgesindeki 4 kontenjana 8 aday var. Yarışta hedef, Yeni Malatya maçında formayı kapıp, G.Saray derbisi için bir adım öne çıkmak...
İşte Fener'in hücum bölgesindeki rekabet:
VALBUENA: Defansif oyunla ilgili sıkıntıları var. Takımın banko ismi gibi gözükse de arkadan gelenler onu zorluyor.
GIULIANO: Sağ kanattaki esareti, U21'le yapılan maçta sona erdi ve kendini gösterdi. Yükselişte.
MEHMET EKİCİ: Giuliano'nun kendisine tehdit oluşturduğunun farkında. Fiziksel sıkıntısı yok.
AATİF: Milli arada Samandıra Tesisleri'nde olmanın avantajını kullandı. Sağdaki boşluğu biliyor ve forma bekliyor.
DİRAR: Sakatlığı bitti, Fas-Gabon maçında 90 dakika oynadı. Teknik heyete hazır olduğunu iletti.
SOLDADO: Henüz gol atamasa da teknik heyet, özellikle pasör özelliklerinden memnun. Dakikasını artırmak istiyor.
FERNANDAO: Antrenmanlarda "Eski Fernandao'dan daha fit ve atletik" bir görüntü veriyor.
JANSSEN: Hücum oyuncuları arasında formaya en yakın isim.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:33
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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