 DERBİ SAVAŞI – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    DERBİ SAVAŞI

    DERBİ SAVAŞI

    Takımın arkadaki 7 oyuncusu %99 belli. Ancak hücum bölgesindeki 4 kontenjana 8 aday var. Yarışta hedef, Yeni Malatya maçında formayı kapıp, G.Saray derbisi için bir adım öne çıkmak...

    Fenerbahçe'de milli aranın yıldızı Aatif Chahechouhe oldu. Özellikle çift kale maçlarda çok etkili olan, bireysel antrenmanlarda da kendini gösteren Faslı futbolcu, Aykut Kocaman'ı Malatya maçında sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda kararsız bıraktı. Deneyimli futbolcunun yüksek form grafiğinin oynama ihtimalini yukarı çektiği belirtiliyor. Diğer seçeneklerden Alper Potuk cezalı olduğu için pazar günü yok, Giuliano'nun ise forvet arkasına dönmesi büyük ihtimal gibi duruyor. da alternatifler arasında. Kocaman'ın hangi kararı vereceği merak ediliyor. 5 lig maçında görev alıp 121 dakika sahada kalan Aatıf, hepsinde de sonradan oyuna girdi.

    İşte Fener'in hücum bölgesindeki rekabet:

    VALBUENA: Defansif oyunla ilgili sıkıntıları var. Takımın banko ismi gibi gözükse de arkadan gelenler onu zorluyor.
    GIULIANO: Sağ kanattaki esareti, U21'le yapılan maçta sona erdi ve kendini gösterdi. Yükselişte.
    MEHMET EKİCİ: Giuliano'nun kendisine tehdit oluşturduğunun farkında. Fiziksel sıkıntısı yok.
    AATİF: Milli arada Samandıra Tesisleri'nde olmanın avantajını kullandı. Sağdaki boşluğu biliyor ve forma bekliyor.
    DİRAR: Sakatlığı bitti, Fas-Gabon maçında 90 dakika oynadı. Teknik heyete hazır olduğunu iletti.
    SOLDADO: Henüz gol atamasa da teknik heyet, özellikle pasör özelliklerinden memnun. Dakikasını artırmak istiyor.
    FERNANDAO: Antrenmanlarda "Eski Fernandao'dan daha fit ve atletik" bir görüntü veriyor.
    JANSSEN: Hücum oyuncuları arasında formaya en yakın isim.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:33
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