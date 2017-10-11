DERBİ SAVAŞI
Takımın arkadaki 7 oyuncusu %99 belli. Ancak hücum bölgesindeki 4 kontenjana 8 aday var. Yarışta hedef, Yeni Malatya maçında formayı kapıp, G.Saray derbisi için bir adım öne çıkmak
İşte Fener'in hücum bölgesindeki rekabet:
VALBUENA: Defansif oyunla ilgili sıkıntıları var. Takımın banko ismi gibi gözükse de arkadan gelenler onu zorluyor.
GIULIANO: Sağ kanattaki esareti, U21'le yapılan maçta sona erdi ve kendini gösterdi. Yükselişte.
MEHMET EKİCİ: Giuliano'nun kendisine tehdit oluşturduğunun farkında. Fiziksel sıkıntısı yok.
AATİF: Milli arada Samandıra Tesisleri'nde olmanın avantajını kullandı. Sağdaki boşluğu biliyor ve forma bekliyor.
DİRAR: Sakatlığı bitti, Fas-Gabon maçında 90 dakika oynadı. Teknik heyete hazır olduğunu iletti.
SOLDADO: Henüz gol atamasa da teknik heyet, özellikle pasör özelliklerinden memnun. Dakikasını artırmak istiyor.
FERNANDAO: Antrenmanlarda "Eski Fernandao'dan daha fit ve atletik" bir görüntü veriyor.
JANSSEN: Hücum oyuncuları arasında formaya en yakın isim.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:25
-
MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
-
Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
-
GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
DERBİ SAVAŞI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.