Carlos Kameni sakatlandı, kale Volkan'ın!
Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Carlos Kameni'nin sakatlanmasıyla Volkan Demirel kaleyi tekrar devraldı.
Kalede yaşanan rekabette Ayut Kocaman tercihini Kameni'den yana kullanmıştı. Milli arayı iyi değerlendiren iki eldiven arasında kararsız kalan Kocaman'ın Kameni'nin sakatlığı nedeniyle ağrılarının artması, gözlerin Volkan Demirel'e dönmesine sebep oldu.
Tecrübeli eldiven Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir oyun çıkartarak derbide formayı garantilemek istiyor
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:23
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TFF’den duyuru: Lucescu gitmiyor!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Yücesoy Lucescu kalması Türkiye için hayırlı olur,Tayfur ile olmaz,Aykut Kocaman Daumun mezarını kazdı gönderdi Şimdi Yardımcılar mezarcı oldular.
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CENGİZ ÜNDER'E İLK TEKLİF YAPILDI
Toplam 9
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murat as süper olur solda rodriguesle rekabet eder rekabet olmazsa olmaz sneijder ve selçuğu zorlayan olmadı ne hale geldiler!
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Finlandiya maçı sonrası Lucescu'dan şok hareket!
Toplam 3
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Fatih Çalışkan Lucescu Mucizelere kalmış Dünya kupasına katılma şansımızı lehimize çevirebilirmiydi Asla çeviremezdi Hiç Bir hoca çeviremezdi,Suçlu Terim.
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