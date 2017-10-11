Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!

ZORUNLU ROTASYON

Aykut Kocaman, kadroda cezalı oyuncular ve cezası biten oyuncular olması sebebiyle zorunlu olarak rotasyona gidecek. Skrtel, İsmail ve Alper'den kart cezası nedeniyle faydalanamayacak tecrübeli hoca, cezası sona eren Neto'yu ise ilk 11'de sahaya sürecek.

KALE YİNE KAMENI'DE

Yeni Malatyaspor maçında yine kaleyi Kameni'ye emanet edecek sarı-lacivertli hocanın, sağda Isla, solda Hasan, stoperde Neto-Neustadter ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ön liberoda ise Josef De Souza ve Ozan Tufan sahada olacak.

DIRAR DÖNÜYOR, GIULIANO ON NUMARA POZİSYONUNDA

Sakatlıktan dönen Nabil Dirar ise sağ kanata geçerken solda yine Valbuena yer alıyor. Asıl mevki on numara olan Giuliano buraya kayarken, en uçta ise Janssen forma giyecek.