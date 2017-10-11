Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına nasıl bir 11'le çıkacağını belirledi.
ZORUNLU ROTASYON
Aykut Kocaman, kadroda cezalı oyuncular ve cezası biten oyuncular olması sebebiyle zorunlu olarak rotasyona gidecek. Skrtel, İsmail ve Alper'den kart cezası nedeniyle faydalanamayacak tecrübeli hoca, cezası sona eren Neto'yu ise ilk 11'de sahaya sürecek.
KALE YİNE KAMENI'DE
Yeni Malatyaspor maçında yine kaleyi Kameni'ye emanet edecek sarı-lacivertli hocanın, sağda Isla, solda Hasan, stoperde Neto-Neustadter ikilisine görev vermesi bekleniyor. Ön liberoda ise Josef De Souza ve Ozan Tufan sahada olacak.
DIRAR DÖNÜYOR, GIULIANO ON NUMARA POZİSYONUNDA
Sakatlıktan dönen Nabil Dirar ise sağ kanata geçerken solda yine Valbuena yer alıyor. Asıl mevki on numara olan Giuliano buraya kayarken, en uçta ise Janssen forma giyecek.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:43
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Medel'den küfür!
Toplam 2
Yorum
Porto Bu Ada'm çok duygusuz bunu 5 milyon a gönderelim
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"ARDA G.SARAY'A DÖNMEK İSTİYOR"
Toplam 34
Yorum
gsssssss 30 yasından sonra baçada yapamadıgı patlamayı gsdemı yapcakmıs gitsin fenerde yapsın patlamayı uzak dursun gsden
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 1
Yorum
KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRDİ KAÇ HAFTADIR BANGIR BANGIR MANŞETLERDE GS KAANI İSTEDİĞİ OCAKTA KAPI ÇALINACAK DİYE SÖYLENİYOR KİM KİMDEN DOLAYI DEVREYE GİRMİŞ OLUYOR ACABA
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