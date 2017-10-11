25,6 milyon lira kâr
Fenerbahçe Futbol AŞ, bu yılın üçüncü çeyreğinde 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde etti.
Fenerbahçe Futbol AŞ, bu yılın üçüncü çeyreğinde 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde etti.
Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde ettiğini bildirdi.
Kulübün geçen sene aynı dönemdeki kârı da 7 milyon 742 bin 271 lira olarak açıklanmıştı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:34
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Çağla Büyükakçay'ın hedefi ilk 100'e girmek
Toplam 1
Yorum
vay vay be hedefe bak :) ilk 10 deseydin bari gonşu :)
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Hakan Balta'dan gönderme
Toplam 4
Yorum
seda hakan baltaya uzanan eller beni bulur karsisinda yemin ediyomki affetmem,aslinda sabrininde dokunmazligi vardi hadi dedimki bidaa demem
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ADA'DA 'CENK' ÇIKTI
Toplam 6
Yorum
bjk smokie :) avrupa son 3 senedir izliyo zaten. gösterdiği gelişim kapasite teknik ile zaten gözdeydi bu sene A klas santrafor oldu helal olsun alın teri
25,6 milyon lira kâr haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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