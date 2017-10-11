25,6 milyon lira kâr

Fenerbahçe Futbol AŞ, bu yılın üçüncü çeyreğinde 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde etti.

Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 25 milyon 687 bin 225 lira kâr elde ettiğini bildirdi.

Kulübün geçen sene aynı dönemdeki kârı da 7 milyon 742 bin 271 lira olarak açıklanmıştı.