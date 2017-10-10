 YILDIZ’A ÖNEMLİ GÖREV – Fotomaç – 10 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    YILDIZ’A ÖNEMLİ GÖREV

    YILDIZ’A ÖNEMLİ GÖREV
    F.Bahçe Futbol A.Ş. Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız, Avrupa Kulüpler Birliği bünyesindeki Finans Çalışma Grubu'nun asil üyeliğine seçildi. Yıldız, 21 üye arasında Türkiye'yi temsil edecek. Finans Çalışma Grubu, Finansal Fair Play, Avrupa Futbol Şampiyonaları ve Dünya Kupası kapsamındaki finansal faydalar ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin finansal gelir dağılımı gibi konuları, yapacağı toplantı ve çalıştaylarla masaya yatıracak.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    YILDIZ’A ÖNEMLİ GÖREV haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.