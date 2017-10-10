YILDIZ’A ÖNEMLİ GÖREV

F.Bahçe Futbol A.Ş. Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız, Avrupa Kulüpler Birliği bünyesindeki Finans Çalışma Grubu'nun asil üyeliğine seçildi. Yıldız, 21 üye arasında Türkiye'yi temsil edecek. Finans Çalışma Grubu, Finansal Fair Play, Avrupa Futbol Şampiyonaları ve Dünya Kupası kapsamındaki finansal faydalar ile Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin finansal gelir dağılımı gibi konuları, yapacağı toplantı ve çalıştaylarla masaya yatıracak.