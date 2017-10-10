 Yeni çıkana acımıyor – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Yeni çıkana acımıyor

    Yeni çıkana acımıyor
    Kanarya, Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler son 3 yılda ligin yeni ekiplerine karşı bir hayli üstün bir performans sergiledi. Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan itibaren ligin yenileriyle oynadığı 21 maçın 15'ini kazandı, 5'inde sahadan beraberlikle ayrıldı sadece Antalyaspor'a yenildi. Bu sezon yenlierden Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:47
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