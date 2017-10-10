Yeni çıkana acımıyor

Kanarya, Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler son 3 yılda ligin yeni ekiplerine karşı bir hayli üstün bir performans sergiledi. Fenerbahçe, 2013-14 sezonundan itibaren ligin yenileriyle oynadığı 21 maçın 15'ini kazandı, 5'inde sahadan beraberlikle ayrıldı sadece Antalyaspor'a yenildi. Bu sezon yenlierden Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.