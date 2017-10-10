SAYGIN BİR HOCA GEREK
F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Christoph Daum’dan ilginç çıkış... Alman çalıştırıcı “F.Bahçe’nin lideri yok. Her zaman Aziz Yıldırım lider olamaz. Sahada Alex gibi, Ümit Özat gibi lider gerek. Kulübede de daha saygın bir hoca olmalı” dedi
Christoph Daum, sarı-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman'ın liderlik vasıflarını da eleştirdi. Alman çalıştırıcı "Fenerbahçe'ye saha içinde olduğu kadar, saha dışında da liderler gerekiyor. Aykut Kocaman'ın yerine daha saygın bir teknik direktör çalıştırmalı takımı. Sarı-lacivertlilerin her dönem yüksek ücretler ödeyerek en iyi futbolcuları bünyesinde barındırdığını kaydeden Christoph Daum sözlerini şöyle tamamladı: Her zaman en iyi oyuncuları kadroda bulundurmak sizi en iyi takmı yapmaz. Takım olmak başkadır Takım tarafından kabul görmüş güçlü bir teknik direktör de önemli. İyi oyuncuları yönetmek, birliktelik sağlayabilmek gereklidir...
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:32
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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