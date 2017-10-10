 RUS GAZETECİDEN ÇARPICI YORUM – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    RUS GAZETECİDEN ÇARPICI YORUM

    RUS GAZETECİDEN ÇARPICI YORUM

    'nun geçen sezon oldukça başarılı olmasına rağmen Zenit'ten gönderilmesi Rusya'da hâlâ tartışılıyor.

    27 yaşındaki futbolcunun gönderilmesinin yanlış olduğunu düşünenlerin yanı sıra "Gitmesi doğru karardı" diyenler de var. Bunlardan biri de Football TV'nin ünlü yorumcusu Gennady Orlov. Rus yorumcu, "Guliano'nun satışı doğru bir hareket. Mini futbolu andıran çok küçük bir alanda futbol oynuyordu. Zenit şimdi uzun, güçlü, seri ve modern bir oyuna geçti. Yeni stile uymuyordu" dedi.

    ÖYLE BİR LÜKSÜM YOK
    'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın Nabil Dirar'ın yokluğunda sağ kanatta oynattığı , performansıyla otoritelerden olumsuz eleştiriler alıyor. 7 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Brezilyalı yıldız, Zenit'teki performansını mumla aratıyor. Giuliano'nun iki penaltı golü dışında rakip kaleye gönderdiği tek isabetli şutu bile yok.

    SARI-lacivertli takımdaki performansı Zenit'tteki ile kıyaslanan sambacı, "Ben bu karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. İki takımın futbol anlayışları aynı değil. Fenerbahçe'de görev tanımlamam biraz daha farklı. Zenit'te benden istenileni yapmaya çalıştım, burada da ne isteniyorsa onu yapmak durumundayım. Futbolcu mevki seçemez. Teknik direktörün verdiği kararları sorgulayamam" dedi.

    Stil olarak ceza sahası çevresine yakın oynamayı sevdiğini söyleyen Giuliano, meziyetlerini kanatlarda da sergileyebileceğini vurgularken, "Bir alışma sürece geçiriyorum ve görünen o ki biraz daha zamana ihtiyacım var. Benden beklentileri çok iyi biliyorum. Bunları transfer sürecimde Fenerbahçeli yetkililerle konuştuk. Gollerim ve asitlerim gelecektir, kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:56
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