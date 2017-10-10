RUS GAZETECİDEN ÇARPICI YORUM
Giuliano'nun geçen sezon oldukça başarılı olmasına rağmen Zenit'ten gönderilmesi Rusya'da hâlâ tartışılıyor.
ÖYLE BİR LÜKSÜM YOK
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın Nabil Dirar'ın yokluğunda sağ kanatta oynattığı Giuliano, performansıyla otoritelerden olumsuz eleştiriler alıyor. 7 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Brezilyalı yıldız, Zenit'teki performansını mumla aratıyor. Giuliano'nun iki penaltı golü dışında rakip kaleye gönderdiği tek isabetli şutu bile yok.
SARI-lacivertli takımdaki performansı Zenit'tteki ile kıyaslanan sambacı, "Ben bu karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. İki takımın futbol anlayışları aynı değil. Fenerbahçe'de görev tanımlamam biraz daha farklı. Zenit'te benden istenileni yapmaya çalıştım, burada da ne isteniyorsa onu yapmak durumundayım. Futbolcu mevki seçemez. Teknik direktörün verdiği kararları sorgulayamam" dedi.
Stil olarak ceza sahası çevresine yakın oynamayı sevdiğini söyleyen Giuliano, meziyetlerini kanatlarda da sergileyebileceğini vurgularken, "Bir alışma sürece geçiriyorum ve görünen o ki biraz daha zamana ihtiyacım var. Benden beklentileri çok iyi biliyorum. Bunları transfer sürecimde Fenerbahçeli yetkililerle konuştuk. Gollerim ve asitlerim gelecektir, kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:56
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
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