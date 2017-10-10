 MİLLİ MAÇLAR SONRASI DERT – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    MİLLİ MAÇLAR SONRASI DERT

    MİLLİ MAÇLAR SONRASI DERT
    Fenerbahçe son 3 sezonda milli maç dönüşlerinde genelde sorun yaşıyor. Sarı-lacivertliler 2014'ten beri 12 milli ara dönüşünde 5 galibiyet alabildi. 4 maç beraberlikle tamamlanırken, 3 karşılaşmada da yenildi. Kanarya, milli maçların ardından Süper Lig'e çıktığı mücadelelerde 19 puan toplarken, 17 puan yitirdi. Bu sezon milli ara dönüşüne denk gelen Medipol Başakşehir maçını evinde 3-2 kaybetmişti.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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