KALEYE 17'LİK YETENEK
Fenerbahçe, Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e göz dikti...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yakından takip ettiği 17 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'i takıma katmak istiyor.
Bu sezon kalesinde büyük problemler yaşayan sarı lacivertliler, bu sorunu uzun vadeli olarak çözmek istiyor. Fenerbahçe kalecileri Volkan ve Kameni'nin yedikleri hatalı goller nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ve sarı lacivertli yönetimin Berke'nin transferi için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
Alt yaş gruplarında 22 kez milli formayı terleten Berke'yi İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Hollanda liglerinden kulüplerin takip ettiği biliniyor.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Altınordu yönetimi transfer döneminde adı sık sık transfer haberlerine karışan Berke Özer'in bonservisini 3 milyon Euro olarak belirledi. Kırmızı lacivertler ayrıca 17 yaşındaki milli kalecinin ikinci bir kulübe transferi durumunda yüzde 30 pay alma şartı koştu.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 16:57
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TFF'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Toplam 5
Yorum
Hüseyin Katip Milli Takımın Hocaya ihtiyacı Yok Türk Milleti Lucescunun enkaz 5 yıl Kalmasını istiyor Demirören Yarumları oku sen Onur'un ile istifa et,
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BİRİ ASLAN'I GÖZETLİYOR
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cimbomlular rodrigez tolga gomis maicon mariano ndiaye fernando muslera fequli denayer hagi podolski jardel tafarel simoviçdrogba prekazi ölümsüzdür
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OCAKTA G.SARAY’DA
Toplam 6
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hey gidi hey piyasa değeri 11 milyon euro olan adam için 2 milyon euro çok diyen var adam sezon sonu gelirse en az 4 milyon euro imza parası alır
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