JOSEF TARAFTARA TELEVİZYON ALDI

Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş ile oynadığı derbide Alper Potuk'un getirip içeri çevirdiği topta Ozan Tufan ağları havalandıramamıştı. Bilecikli Mert Erdoğan'ın o anlarda televizyonunu kırdığı video sosyal medyada gündem olmuştu. Josef de Souza söz verdiği taraftarı bulup kendisine yeni bir televizyon hediye etti. Brezilyalı yıldız "Bu ilk ve son. Kimse televizyon kırmasın" dedi.