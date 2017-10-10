Josef de Souza: Flemengo'yu reddettim
Josef de Souza, Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya'ya dönmenin kariyeri adına geri adım atmak olacağını söyledi
Fenerbahçe'de yükselen formuyla yeniden adı transfer dedikodularına karışan Brezilyalı Josef de Souza, ülkesinin takımlarından Flemengo'dan teklif aldığını açıkladı.
Flamengo'dan Rodrigo Ceatano'nun kendisini arayıp sözlü bir transfer teklifinde bulunduğunu belirten 28 yaşındaki isim, bu talebi geri çevirdiğini itiraf etti.
Josef'e, Brezilya Ligi'ne dönmek isteyip istemediği sorulması üzerine Fenerbahçeli futbolcu, " Sao Paulo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmem yeniden Avrupa'da oynama isteğimden kaynaklanıyordu. Elbette finansal olarak da düşündüm. Eğer Brezilya'ya dönersem bu geri adım atmak olur. Ülkemden herhangi bir kulübe dönmekle ilgili bir amacım yok. Avrupa'da kalmayı tercih ederim" dedi.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:21
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''GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ''
Toplam 8
Yorum
zz61 yeni tarz 2010-2011 ler yaşanabilir bu adam kulüp kurtarma konusunda başarılı(!) hem artık deneyimli.kalmalı.Türk futbolu mu haha güldürmeyn
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TOLGA ZENGİN'DEN ANLAMLI ZİYARET
Toplam 2
Yorum
vbds dışrıdn olduğun kdr shdn olsydın en iyi klci olurdun tolg
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Eski futbolcular terörist başı Gülen ile aynı karede
Toplam 5
Yorum
galahhh ya bu fetöcüller hep galatasaraylimis
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