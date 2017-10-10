Josef de Souza: Flemengo'yu reddettim

Fenerbahçe'de yükselen formuyla yeniden adı transfer dedikodularına karışan Brezilyalı Josef de Souza, ülkesinin takımlarından Flemengo'dan teklif aldığını açıkladı.

Flamengo'dan Rodrigo Ceatano'nun kendisini arayıp sözlü bir transfer teklifinde bulunduğunu belirten 28 yaşındaki isim, bu talebi geri çevirdiğini itiraf etti.

Josef'e, Brezilya Ligi'ne dönmek isteyip istemediği sorulması üzerine Fenerbahçeli futbolcu, " Sao Paulo'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmem yeniden Avrupa'da oynama isteğimden kaynaklanıyordu. Elbette finansal olarak da düşündüm. Eğer Brezilya'ya dönersem bu geri adım atmak olur. Ülkemden herhangi bir kulübe dönmekle ilgili bir amacım yok. Avrupa'da kalmayı tercih ederim" dedi.