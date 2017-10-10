 JANSSEN VAZGEÇİLMEZ – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    JANSSEN VAZGEÇİLMEZ

    JANSSEN VAZGEÇİLMEZ

    Soldado ısrarla forma istiyor, Fernandao ise oldukça fit durumda ve görev bekliyor. Ancak Kocaman Janssen’den vazgeçmeyecek

    Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman'ın elinde hazır üç forveti var. Roberto Soldado, fiziksel çalışmalarını tamamladı ve seviyesini arttırdı. Kocaman da İspanyol golcünün tecrübesinin takım için değerli olduğu görüşünde. Sakatlığı geçen Jose Fernandao ise kilo verdi ve hazır görüntüsüyle teknik ekipten geçer not aldı.

    REKABET GİDEREK ARTIYOR
    Brezilyalı futbolcu milli maçlar için verilen arada gösterdiği performansla da beğeni topladı. Ancak teknik ekip, Fernandao'nun maç eksiğini de düşünerek aceleci davranmak istemiyor. İki futbolcunun da hazır olmasına karşın teknik direktör Aykut Kocaman'ın ilk tercihi hâlâ Vincent Janssen. Kocaman, pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da Hollandalı ile başlamayı planlıyor.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:30
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