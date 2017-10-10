JANSSEN VAZGEÇİLMEZ
Soldado ısrarla forma istiyor, Fernandao ise oldukça fit durumda ve görev bekliyor. Ancak Kocaman Janssen’den vazgeçmeyecek
REKABET GİDEREK ARTIYOR
Brezilyalı futbolcu milli maçlar için verilen arada gösterdiği performansla da beğeni topladı. Ancak teknik ekip, Fernandao'nun maç eksiğini de düşünerek aceleci davranmak istemiyor. İki futbolcunun da hazır olmasına karşın teknik direktör Aykut Kocaman'ın ilk tercihi hâlâ Vincent Janssen. Kocaman, pazar günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da Hollandalı ile başlamayı planlıyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:30
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
JANSSEN VAZGEÇİLMEZ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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