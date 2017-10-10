İLACI SARI-KIRMIZI
Lige iyi başlayamayan F.Bahçe art arda 3 sarı-kırmızılı rakiple maça çıkacak. Malatya, G.Saray ve Kayseri’yi devirmek istiyor
TEK HEDEFLERİ 9 PUAN
Fenerbahçe, sahasında Y.Malatya'yı ağırlayacak. Ardından dünyaca ünlü Türk derbisinde ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Kanarya geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'nda devirdiği Cimbom'a aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Fenerbahçe'nin sarı-kırmızı maçlardaki son durağı Kayserispor olacak. Sarı-lacivertliler ligin flaş ekibini evinde konuk edecek. 3 maçta hedef 9 puan.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:31
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
İLACI SARI-KIRMIZI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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