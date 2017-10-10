 İLACI SARI-KIRMIZI – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    İLACI SARI-KIRMIZI

    İLACI SARI-KIRMIZI

    Lige iyi başlayamayan F.Bahçe art arda 3 sarı-kırmızılı rakiple maça çıkacak. Malatya, G.Saray ve Kayseri’yi devirmek istiyor

    Sarı-lacivertliler, Süper Lig'e istediği gibi start veremedi. Avrupa macerasına da erken veda eden F.Bahçe, toparlanmak istiyor. Alanya ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından "Kendine geldi" denilen Kanarya deplasmanda Akhisar'a kaybetmişti. Milli maçlar için verilen arada teknik direktör Aykut Kocaman oyuncularını mental olarak hazırlamaya çalıştı. F.Bahçe ligde art arda 3 sarı-kırmızılı takımla oynayacak.

    TEK HEDEFLERİ 9 PUAN
    Fenerbahçe, sahasında Y.Malatya'yı ağırlayacak. Ardından dünyaca ünlü Türk derbisinde ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Kanarya geçtiğimiz sezon Türk Telekom Stadı'nda devirdiği Cimbom'a aynı tarifeyi uygulamak istiyor. Fenerbahçe'nin sarı-kırmızı maçlardaki son durağı Kayserispor olacak. Sarı-lacivertliler ligin flaş ekibini evinde konuk edecek. 3 maçta hedef 9 puan.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:31
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