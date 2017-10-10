‘HAKKIMIZIN YENDİĞİNİN İSPATI’

PFDK'nın T.M. Akhisar maçında direkt kırmızı kart gören Alper Potuk'a 1 maç ceza vermesi, oyuncu tarafından "Demek ki hakemin kararı onlara da inandırıcı gelmedi" şeklinde yorumlandı.

Rakibine dokunmadığını, tüm Türkiye'nin gözü önünde Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini savunan sarı-lacivertli oyuncu, "Maç 11'e 11 gitse sonucun aleyhimize olacağını kim garanti edebilirdi. Kötü oynadığımız bir maçtı ancak bazen kötü oynarken de puan kazanırsınız. Hakem de hata yapar ama bu kadar basit olmamalı" diye görüş belirtti.