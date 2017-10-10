 FENER SOLA OYUNCU BAKIYOR – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    FENER SOLA OYUNCU BAKIYOR

    FENER SOLA OYUNCU BAKIYOR

    Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı’nın bir türlü bekleneni verememesi üzerine arayışlar başladı. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli isim bakılıyor

    Fenerbahçe yönetimi, savunmanın solunda yaşanan 'verimsizlik' nedeniyle teknik heyetin raporu ile transfer operasyonu başlattı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın dönüşümlü oynattığı Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'dan bir türlü istenen faydayı sağlayamadığını bildirmesi üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, devre arası gelmeden isim bakmaya başladı.

    Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli isim bakılıyor. Bunun için yurt içinden ve yurt dışından bazı isimlerin gündeme geldiği öğrenildi. FutbolArena'nın haberine göre, özellikle Almanya'da oyuncu taraması yapılırken, gündeme sürpriz isimlerin gelebileceği ifade edildi. Yönetimin, şampiyonluk yarışından uzaklaşılması halinde ise sol bek transferini askıya alıp sezon sonuna bırakacağı belirtiliyor.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:28
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