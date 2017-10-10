FENER SOLA OYUNCU BAKIYOR
Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı’nın bir türlü bekleneni verememesi üzerine arayışlar başladı. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli isim bakılıyor
Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli isim bakılıyor. Bunun için yurt içinden ve yurt dışından bazı isimlerin gündeme geldiği öğrenildi. FutbolArena'nın haberine göre, özellikle Almanya'da oyuncu taraması yapılırken, gündeme sürpriz isimlerin gelebileceği ifade edildi. Yönetimin, şampiyonluk yarışından uzaklaşılması halinde ise sol bek transferini askıya alıp sezon sonuna bırakacağı belirtiliyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 03:28
-
''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
-
"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
-
G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
FENER SOLA OYUNCU BAKIYOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.