F.BAHÇE BERKE ÖZER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe, Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e göz dikti...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yakından takip ettiği 17 yaşındaki file bekçisi Berke Özer'i takıma katmak istiyor.
Bu sezon kalesinde büyük problemler yaşayan sarı lacivertliler, bu sorunu uzun vadeli olarak çözmek istiyor. Fenerbahçe kalecileri Volkan ve Kameni'nin yedikleri hatalı goller nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını ve sarı lacivertli yönetimin Berke'nin transferi için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi.
Alt yaş gruplarında 22 kez milli formayı terleten Berke'yi İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere ve Hollanda liglerinden kulüplerin takip ettiği biliniyor.
BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO
Altınordu yönetimi transfer döneminde adı sık sık transfer haberlerine karışan Berke Özer'in bonservisini 3 milyon Euro olarak belirledi. Kırmızı lacivertler ayrıca 17 yaşındaki milli kalecinin ikinci bir kulübe transferi durumunda yüzde 30 pay alma şartı koştu.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:43
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SİZİ DE UNUTMAYACAK!
Toplam 2
Yorum
seda ampute tmillilerimizde istek amac inanmislik vardi,digerlerinde ise paraya doyumsuzluk vardi,allah yürekten isteyene verir
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DESTAN
Toplam 6
Yorum
wolverine82 Allah razı olsun hepinizden bu gururu bize yaşattığınız için
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 26
Yorum
dalgamı geçiyorsun Kulüplerinde az oynayan futbolculardan bahsetmişsin.O zaman kadroya alma.Mehmet Topal,Arda,Volkan Şen neden izlanda maçında oynadı ?
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