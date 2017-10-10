Eljif Elmas: Bana 'dur' demeyin!

Fenerbahçe'nin lig kadrosuna Ocak ayında resmen eklenecek olan Eljif, elmas gibi parlıyor. Şu anda Makedonya U21 takımı ile kampta olan 18 yaşındaki futbolcunun, çalışma hırsı F.Bahçe teknik heyetinin takdirini kazandı. Milli takımına gitmeden önce hemen her idman sonrası ortalama 1-2 saat ekstra çalışma yapan Eljif zaman zaman sarı-lacivertli antrenörler tarafından, "Kendini zorlama" yönünde uyarılar aldı. Ancak Eljif, "Ocak ayına kadar zaman kaybettim. Bunu telafi etmem gerek. Bu yüzden bana dur demeyin. Ligin ikinci yarısına kadar kendimi geliştirip takımıma katkı yapmak zorundayım" diyerek arkadaşlarından daha çok çalışması gerektiğini söyledi. FIFA'nın transferine onay verdiği Eljif Elmas'a TFF'den, listeler önceden verildiği için oynama izni çıkmamıştı.



Sabah