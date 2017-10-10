Eljif Elmas: Bana 'dur' demeyin!
Kendini çok zorlamaması için uyarı yapılan F.Bahçe’nin genç oyuncusu, “Ocak ayına kadar forma giyemeyeceğim. Bu yüzden kendimi geliştirmek zorundayım” dedi.
Fenerbahçe'nin lig kadrosuna Ocak ayında resmen eklenecek olan Eljif, elmas gibi parlıyor. Şu anda Makedonya U21 takımı ile kampta olan 18 yaşındaki futbolcunun, çalışma hırsı F.Bahçe teknik heyetinin takdirini kazandı. Milli takımına gitmeden önce hemen her idman sonrası ortalama 1-2 saat ekstra çalışma yapan Eljif zaman zaman sarı-lacivertli antrenörler tarafından, "Kendini zorlama" yönünde uyarılar aldı. Ancak Eljif, "Ocak ayına kadar zaman kaybettim. Bunu telafi etmem gerek. Bu yüzden bana dur demeyin. Ligin ikinci yarısına kadar kendimi geliştirip takımıma katkı yapmak zorundayım" diyerek arkadaşlarından daha çok çalışması gerektiğini söyledi. FIFA'nın transferine onay verdiği Eljif Elmas'a TFF'den, listeler önceden verildiği için oynama izni çıkmamıştı.
Sabah
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:50
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 17
Yorum
Feyzullah Çatalçam Demirören hatasını görüp,Onur ile istifa etmeyi neden Düşünmüyor,Abdullah Avcı daha önce yabancı yasağı varken en yaptı şimdi ne yapacak.
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KAHVALTI BİLE YASAK!
Toplam 13
Yorum
Nadir GS Hakana yapilmamali. Galatasarayi kiniyorum. Hakancigim dayan. 6 Ay sonra kurtuluyorsun.
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 17
Yorum
Şerefettin Arslan Lucescu gönderip .A.Avcı Ş.Güneşi Milli Takımın başına Getirmek Milli Takıma ihanet,Türk milletine hakarettir başarısız olacağı belli..
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