 Daum'dan ilginç çıkış: F.Bahçe’nin lideri yok – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Daum'dan ilginç çıkış: F.Bahçe’nin lideri yok

    Daum'dan ilginç çıkış: F.Bahçe’nin lideri yok

    F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Christoph Daum’dan ilginç çıkış... Alman çalıştırıcı “F.Bahçe’nin lideri yok. Her zaman Aziz Yıldırım lider olamaz. Sahada Alex gibi, Ümit Özat gibi lider gerek. Kulübede de daha saygın bir hoca olmalı” dedi

    Milli Takım hakkında yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken Christoph Daum, eski kulübü Fenerbahçe hakkında da konuştu. Alman hocanın özellikle teknik direktör Aykut Kocaman için kullandığı ifadeler dikkat çekti. Beyaz TV'ye konuşan Christoph Daum "Fenerbahçe'nin bir lideri yok. Her zaman Aziz Yıldırım lider olamaz. Bütün yük onun omuzlarında sanki. Sahada kabul gören bir lider lazım. Geçmişte Alex de Souza ve Ümit Özat böyleydi. Zor zamanlarda liderlik özelliğine sahip futbolculardı" ifadelerini kullandı.

    Christoph Daum, sarı-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman'ın liderlik vasıflarını da eleştirdi. Alman çalıştırıcı "Fenerbahçe'ye saha içinde olduğu kadar, saha dışında da liderler gerekiyor. Aykut Kocaman'ın yerine daha saygın bir teknik direktör çalıştırmalı takımı. Sarı-lacivertlilerin her dönem yüksek ücretler ödeyerek en iyi futbolcuları bünyesinde barındırdığını kaydeden Christoph Daum sözlerini şöyle tamamladı: Her zaman en iyi oyuncuları kadroda bulundurmak sizi en iyi takmı yapmaz. Takım olmak başkadır Takım tarafından kabul görmüş güçlü bir teknik direktör de önemli. İyi oyuncuları yönetmek, birliktelik sağlayabilmek gereklidir...
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:39
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