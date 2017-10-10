Daum'dan ilginç çıkış: F.Bahçe’nin lideri yok
F.Bahçe’nin eski teknik direktörü Christoph Daum’dan ilginç çıkış... Alman çalıştırıcı “F.Bahçe’nin lideri yok. Her zaman Aziz Yıldırım lider olamaz. Sahada Alex gibi, Ümit Özat gibi lider gerek. Kulübede de daha saygın bir hoca olmalı” dedi
Christoph Daum, sarı-lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman'ın liderlik vasıflarını da eleştirdi. Alman çalıştırıcı "Fenerbahçe'ye saha içinde olduğu kadar, saha dışında da liderler gerekiyor. Aykut Kocaman'ın yerine daha saygın bir teknik direktör çalıştırmalı takımı. Sarı-lacivertlilerin her dönem yüksek ücretler ödeyerek en iyi futbolcuları bünyesinde barındırdığını kaydeden Christoph Daum sözlerini şöyle tamamladı: Her zaman en iyi oyuncuları kadroda bulundurmak sizi en iyi takmı yapmaz. Takım olmak başkadır Takım tarafından kabul görmüş güçlü bir teknik direktör de önemli. İyi oyuncuları yönetmek, birliktelik sağlayabilmek gereklidir...
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:39
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OCAKTA G.SARAY’DA
Toplam 2
Yorum
hagi10 kuvvetli adam nokta transfer inş gelir. kaan ayhanda sağ bek orta saha ve stoper için iyi opsiyon olur
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ORMAN TRANSFER POLİTİKASINI AÇIKLADI
Toplam 2
Yorum
carsi09 taraftarin gururusun, yaptiklarin ortada, calismalarin ortada, kimse sana dil uzatamaz sen aynen böyle devam et, besiktas icin sanssin
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ORMAN TRANSFER POLİTİKASINI AÇIKLADI
Toplam 2
Yorum
kartalcan helal sana baskan, insallah ömür boyu baskan olarak kalirsin.Senin seviyene kimse cikamaz ne olursa olsun sakin birakma Besiktas i
Daum'dan ilginç çıkış: F.Bahçe’nin lideri yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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