"BANA 'DUR' DEMEYİN"
Kendini çok zorlamaması için uyarı yapılan F.Bahçe’nin genç oyuncusu, “Ocak ayına kadar forma giyemeyeceğim. Bu yüzden kendimi geliştirmek zorundayım” dedi
Fenerbahçe'nin lig kadrosuna Ocak ayında resmen eklenecek olan Eljif, elmas gibi parlıyor. Şu anda Makedonya U21 takımı ile kampta olan 18 yaşındaki futbolcunun, çalışma hırsı F.Bahçe teknik heyetinin takdirini kazandı. Milli takımına gitmeden önce hemen her idman sonrası ortalama 1-2 saat ekstra çalışma yapan Eljif zaman zaman sarı-lacivertli antrenörler tarafından, "Kendini zorlama" yönünde uyarılar aldı. Ancak Eljif, "Ocak ayına kadar zaman kaybettim. Bunu telafi etmem gerek. Bu yüzden bana dur demeyin. Ligin ikinci yarısına kadar kendimi geliştirip takımıma katkı yapmak zorundayım" diyerek arkadaşlarından daha çok çalışması gerektiğini söyledi. FIFA'nın transferine onay verdiği Eljif Elmas'a TFF'den, listeler önceden verildiği için oynama izni çıkmamıştı.
Sabah
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 07:37
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''ŞAMPİYON F.BAHÇE OLUR''
Toplam 5
Yorum
FAA hadi ordan batuhan senin bu söylediğine maydanozsporlular bile güler
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"BEN SAHADA OLSAYDIM O GOLÜ YEMEZDİK"
Toplam 11
Yorum
sami bu basarisizligin tek sorumlusu Terimdir. en zayif grupta olmamiza ragmen gidemedik.
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G.SARAY'DAN AKBABA ATAĞI
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Donk balta de jong tarık emrah 1.5 milyon euro veririm ben olsam oyunculardan anlaşabildiğini al
"BANA 'DUR' DEMEYİN" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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