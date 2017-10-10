AZİZ YILDIRIM'DAN SIKIYÖNETİM
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un 2018 Mayıs ayındaki seçim için adaylığını resmen açıklamasının ardından kolları sıvadığı öğrenildi.
Yıldırım'ın, mayıstaki kongrede yeniden aday olacağı, yönetime alacağı isimlerle şimdiden temasa geçtiği, önümüzdeki sezonun transfer planının bile hazır olduğu öğrenildi.
Başkan'ın Akhisar yenilgisi sonrası kulüpte de adeta sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Yıldırım'ın özellikle bu hafta başından itibaren yöneticileri, futbolcuları ve teknik kadroyu uyardığı, Yeni Malatyaspor ile bu hafta Kadıköy'de oynanacak maçta kayıp verilmemesi ve ardından deplasmanda yapılacak
Galatasaray derbisine yüksek konsantrasyon ile çıkılmasını istediği vurgulandı. Başkan Yıldırım'ın, teknik kadroyla da sürekli görüştüğü ve moral verdiği ifade edildi.
Aziz Yıldırım'ın özellikle lider Galatasaray'dan alınabilecek 3 puanla, zirveyle puan farkının kapanacağını hesap ederek, kulüpte adeta alarm verdiği belirtildi.
Mayıs seçimine en güçlü şekilde katılmayı hesaplayan Yıldırım, futbol takımının da başarılı olması için çaba gösteriyor.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:05
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CRYSTAL PALACE'TAN CENK'E YENİ TEKLİF
Toplam 1
Yorum
şişirmeci Dünyada çok gazete var menejerlerle çalışan. İnanmayın İngilizlere .Cizgide 2 kişi varken ofsayt itirazı edene vermez kimse bu kadar
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F.BAHÇE BERKE ÖZER İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Toplam 2
Yorum
baksoy Bu delikanlı Trabzonspor ' unda transfer listesinde olmalı ? Artık Onur ile başarı zor ?
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 5
Yorum
HCK / BJK ŞU TERİM LOBİSİNİN HARCADIĞI VE BU ENTRİKALARIN BİTMEYECEĞİ GERÇEĞİYLE TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAM DİYEN (RASİM KARA) NEDEN GETİRİLMEZ ACABA...!?
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