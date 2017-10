TERK ETMESİN SEVDAN BENİ

F.Bahçe’nin zirvenin 8 puan gerisine düşmesi, “Taraftar acaba küstü mü?” korkusunu beraberinde getirdi. Malatya maçı için kampanya başlatıldı...

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına yeniden güçlü bir şekilde tutunması için Malatya ve Galatasaray maçlarından 6 puan kazanması gerekiyor. Malatya maçı Kadıköy'de ve bu karşılaşmada Kanarya'nın en büyük silahı taraftarı olacak. Ancak Akhisar maçının kaybedilip lider G.Saray'ın 8 puan gerisine düşülmesinin taraftarı küstürmüş olmasından korkuluyor. Yöneti m ve teknik heyeti pazar günkü maç öncesi, "Ya tribünler boş kalırsa" endişesi sardı. Kötü sonuçların ardından küçük gruplar halinde yapılan istifa çağrılarının can sıktığı ortamda, bir de taraftarın tamamen tribünleri terk etme ihtimali, sarı-lacivertlilerde tedirginlik yaratıyor. Hafta içinde Malatya maçının dolu tribünler önünde oynanması için sık sık çağrılar yapılacak.



'Her maç derbi olsun

Aykut Kocaman her fırsatta, "Taraftar bizim en büyük gücümüz" diyor. Ancak Beşiktaş derbisi hariç beklenen doluluk bir türlü sağlanamıyor. G.Saray'la farkın 8 puana çıkması, onikinci adamı tribünlerden daha da uzaklaştırabilir. Fenerbahçe yönetimi, şimdiden buna tedbir almaya karar verdi.