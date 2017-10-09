TERK ETMESİN SEVDAN BENİ
F.Bahçe’nin zirvenin 8 puan gerisine düşmesi, “Taraftar acaba küstü mü?” korkusunu beraberinde getirdi. Malatya maçı için kampanya başlatıldı...
'Her maç derbi olsun
Aykut Kocaman her fırsatta, "Taraftar bizim en büyük gücümüz" diyor. Ancak Beşiktaş derbisi hariç beklenen doluluk bir türlü sağlanamıyor. G.Saray'la farkın 8 puana çıkması, onikinci adamı tribünlerden daha da uzaklaştırabilir. Fenerbahçe yönetimi, şimdiden buna tedbir almaya karar verdi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:39
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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