 TEO'YA BILIC KANCASI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    TEO'YA BILIC KANCASI

    TEO'YA BILIC KANCASI
    Sarı-lacivertliler sezon başında Anderlecht'in forveti Lukazs için uzun süre uğraşmıştı. Ancak oyuncunun teklifi kabul etmemesi üzerine rotasını alternatiflerine kırmıştı. Kanarya'nın eski gözdesine Premier Lig'de koltuğu sallantıda olan West Ham United'ın hocası Slaven Bilic kanca attı. Ayrıca Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp da Teo'yu istiyor.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
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