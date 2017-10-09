TARAFTARA MÜJDEYİ YENGE VERDİ
Fenerbahçe'de 'İstenmeyen adam' ilan edilen Robin van Persie devre arasında takımdan ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutacağı iddia edildi.
İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi genç yetenek Eljif Elmas'a kadroda yer açmak için Hollandalı yıldız RvP'nin devre arasında takımdan gönderileceği belirtildi. Van Persie'nin de Feyenoord'a dönmeyi kabul ettiği ifade edildi.
Ayrılığı duyuran olayın Hollandalı'nın eşi Bouchra'nın arkadaşlarını arayarak ülkeye geri döneceklerini söylemesi oldu. Van Persie'nin eşi eşyalarını toplayarak kısa sürede Hollanda'ya göndereceği öne sürüldü.
Rotterdam'da bulunan evlerine tekrar yerleşecek olan çiftin oğulları da Feyenoord'un altyapısına yazdırılacak.
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan RvP için yönetim bonservis talep etmeyecek.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:19
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural gs taraftari o istemediginiz arda fb yada bjk ye giderse aglamayin sakin, size karsida oynadiginda yuhalamayin.
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 7
Yorum
vural bakin görün bu ardayi aziz yildirim alir yada kiralar, sonra gs taraftari istemedikleri ardayi fb ye gitti diye yuhalar emre belezoglu gibi
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MİLLİ TAKIMI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
Toplam 4
Yorum
Mehmet Cevahir Lucescu ile devam etmezsek çok pişman oluruz hiç bir Türk hoca Luecescunu yapacağının dörtde birini yapamaz,Derwal ede böyle yapmıştık
TARAFTARA MÜJDEYİ YENGE VERDİ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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