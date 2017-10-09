 TARAFTARA MÜJDEYİ YENGE VERDİ – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    TARAFTARA MÜJDEYİ YENGE VERDİ

    TARAFTARA MÜJDEYİ YENGE VERDİ

    Fenerbahçe'de 'İstenmeyen adam' ilan edilen Robin van Persie devre arasında takımdan ayrılarak Hollanda'nın yolunu tutacağı iddia edildi.

    İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi genç yetenek Eljif Elmas'a kadroda yer açmak için Hollandalı yıldız RvP'nin devre arasında takımdan gönderileceği belirtildi. Van Persie'nin de Feyenoord'a dönmeyi kabul ettiği ifade edildi.

    Ayrılığı duyuran olayın Hollandalı'nın eşi Bouchra'nın arkadaşlarını arayarak ülkeye geri döneceklerini söylemesi oldu. Van Persie'nin eşi eşyalarını toplayarak kısa sürede Hollanda'ya göndereceği öne sürüldü.

    Rotterdam'da bulunan evlerine tekrar yerleşecek olan çiftin oğulları da Feyenoord'un altyapısına yazdırılacak.

    Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan RvP için yönetim bonservis talep etmeyecek.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:19
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