 SAVAŞMAMIZ LAZIM – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    SAVAŞMAMIZ LAZIM

    SAVAŞMAMIZ LAZIM

    Hollanda basınına konuşan genç forvet, Fenerbahçe’de şampiyon olmayı hedeflediğini belirtirken, “Bunun yolu takım halinde savaşmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

    Vincent Janssen, mili maçlar için gittiği ülkesi Hollanda'da Fenerbahçe günlerini değerlendirdi. Basının karşısına çıkan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte mutlu olduğunu söylerken, sadece işine odaklandığını kaydetti. Janssen, "Fenerbahçe'ye geldiğim için mutluyum. Tottenham'da benim açımdan işler iyi gitmedi ama geçmişle ilgilenmek yerine bugünü, geleceği düşünmem gerekiyor. Fenerbahçe'de başarıyı hedefliyorum. Bunun için de savaşmamız gerekiyor. Çok çalışarak ve mücadele ederek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Zaten sahada savaşırsanız başarı da gelecektir" dedi. F.bahçe formasıyla biri penaltıdan 2 gol kaydeden genç futbolcu, "Gol atmak tabii ki çok güzeldi. Tottenham'daki gibi hissetmedim ama gol goldür. Hollanda'da çok gol atıyordum ama Tottenham'da atamadım. Bunu inkar edemem" şeklinde konuştu.

    DERSİMİ ALDIM
    Tottenham'da geçen kötü sezonu hakkında da konuşan , "Harry Kane'in sakatlığı benim için ciddi bir şanstı. Her futbolcu oynamak ister. Kane'in sakatlığında benim dakikam arttı ama işler beklediğim gibi gitmedi. İstediklerimi yapamadım ama hatalarımdan ders aldım" ifadelerine yer verdi.

    Eto'o, Nasri ve Love de burada
    Fenerbahçe'ye gelme kararından asla pişmanlık duymadığını açıklayan Janssen, "Transferim son günlerde belli oldu. Saat 7'de uçağa oturdum ve bu kararın en doğru karar olduğuna karar verdim" dedi. Türkiye Ligi'nin çok zorlu olduğunu yineleyen 23 yaşındaki forvet, "Antalyaspor'da Samuel Eto'o ve Samir Nasri gibi futbolcular var. Alanyaspor'da Vagner Love'a karşı oynadık" sözlerini kullandı.

    Çılgınca işler her zaman olur
    Janssen, play-off oynamak için İsveç'i en az 7 farkla yenmek zorunda olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elbette, çok küçük bir şansımız var ama futbolda çılgınca işler her zaman olmuştur. Kendi oyunumuzu oynayıp bunu başarmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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