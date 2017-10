SAVAŞMAMIZ LAZIM

Vincent, mili maçlar için gittiği ülkesi Hollanda'dagünlerini değerlendirdi. Basının karşısına çıkan 23 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-lacivertli ekipte, sadece işine odaklandığını kaydetti."Fenerbahçe'ye geldiğim için mutluyum. Tottenham'da benim açımdan işler iyi gitmedi ama geçmişle ilgilenmek yerineFenerbahçe'de başarıyı hedefliyorum. Bunun için de savaşmamız gerekiyor. Çok çalışarak ve mücadele ederek her şeyin üstesinden gelebiliriz.dedi.formasıyla biri penaltıdan 2 gol kaydeden genç futbolcu, "Gol atmak tabii ki çok güzeldi.Hollanda'da çok gol atıyordum ama Tottenham'da atamadım. Bunu inkar edemem" şeklinde konuştu.'da geçen kötü sezonu hakkında da konuşan Janssen , "Harry Kane'in sakatlığı benim için ciddi bir şanstı. Her futbolcu oynamak ister. Kane'in sakatlığında benim dakikam arttı amaİstediklerimi yapamadım amaifadelerine yer verdi.Fenerbahçe'ye gelme kararından asla pişmanlık duymadığını açıklayan Janssen, "Transferim son günlerde belli oldu.ve bu kararın en doğru karar olduğuna karar verdim" dedi. Türkiye Ligi'nin çok zorlu olduğunu yineleyen 23 yaşındaki forvet, "Antalyaspor'davegibi futbolcular var. Alanyaspor'da'a karşı oynadık" sözlerini kullandı.Janssen, play-off oynamak için İsveç'i en az 7 farkla yenmek zorunda olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elbette, çok küçük bir şansımız var ama futbolda çılgınca işler her zaman olmuştur. Kendi oyunumuzu oynayıp bunu başarmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.