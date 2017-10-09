SAVAŞMAMIZ LAZIM
Hollanda basınına konuşan genç forvet, Fenerbahçe’de şampiyon olmayı hedeflediğini belirtirken, “Bunun yolu takım halinde savaşmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.
DERSİMİ ALDIM
Tottenham'da geçen kötü sezonu hakkında da konuşan Janssen, "Harry Kane'in sakatlığı benim için ciddi bir şanstı. Her futbolcu oynamak ister. Kane'in sakatlığında benim dakikam arttı ama işler beklediğim gibi gitmedi. İstediklerimi yapamadım ama hatalarımdan ders aldım" ifadelerine yer verdi.
Eto'o, Nasri ve Love de burada
Fenerbahçe'ye gelme kararından asla pişmanlık duymadığını açıklayan Janssen, "Transferim son günlerde belli oldu. Saat 7'de uçağa oturdum ve bu kararın en doğru karar olduğuna karar verdim" dedi. Türkiye Ligi'nin çok zorlu olduğunu yineleyen 23 yaşındaki forvet, "Antalyaspor'da Samuel Eto'o ve Samir Nasri gibi futbolcular var. Alanyaspor'da Vagner Love'a karşı oynadık" sözlerini kullandı.
Çılgınca işler her zaman olur
Janssen, play-off oynamak için İsveç'i en az 7 farkla yenmek zorunda olmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elbette, çok küçük bir şansımız var ama futbolda çılgınca işler her zaman olmuştur. Kendi oyunumuzu oynayıp bunu başarmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:34
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
dogan ornek fb hasan,alper,topal,ozan, bjk,ouguzhan,gönül,cenk,caner,.sen daha kendi dilini konuşmuyorsun, mili duyguyu nerden bilicen?
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SÖZLEŞMELERİ UZATILMAYACAK!
Toplam 16
Yorum
Yiğit Eliniz vicdanınıza gitsin be! şampiyonluklar yaşatıp son dakika golleriyle puanlar kazandıran selçuk değil miydi? Bırakın jübilesini yapsın!
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"YABANCI LİGLERE GİTMEYİN, 4 BÜYÜKLERDE OYNAYIN"
Toplam 74
Yorum
cabbar 80 milyondan bir hoca bulamayıp seni getirenler utansın kalkmış dert yanıyosun defol git yaş yetmiş iş sıfır
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