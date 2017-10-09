 "ONUN MENAJERİ OLSAYDIM..." – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    "ONUN MENAJERİ OLSAYDIM..."

    "ONUN MENAJERİ OLSAYDIM..."
    Kanarya'nın Fransız yıldızı Mathieu 'nın eski menajeri Christophe Hutteau, oyuncunun Dinamo Moskova'ya transferinden dolayı pişman olduğunu söyledi. Hutteau, "Marsilya'dan ayrılıp Moskova'ya gittiği için sonradan pişman oldu. Ben o dönemde menajeri olsam onu engelleyebilirdim. Marsilya'da kalırdı. Belki de bu sebepten beni istemedi" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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