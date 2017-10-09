 Neto’dan Ronaldo’ya övgü – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    ’dan Ronaldo’ya övgü

    Neto’dan Ronaldo’ya övgü
    Portekiz Milli Takımı'nın deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Pepe ile defans tandemini oluşturan ve 90 dakika sahada kalan Luis , çok zorlandıklarını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Andorra büyük takımlara karşı iyi oynuyor. Sıkı defans yapıyorlar. Cristiano Ronaldo'nun girmesiyle rahatladık. Kilidi açan golü attı ve bizi rahatlattı" şeklinde konuştu. Neto, İsviçre'yi yenip direkt Dünya Kupası'na gideceklerini iddia etti.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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