 Meireles, Premier Lig’e dönüyor – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    , Premier Lig’e dönüyor

    Meireles, Premier Lig’e dönüyor
    İki sezon önce Fenerbahçe'den ayrılan ve sonrasında sonra hiçbir kulüpte oynamayan Raul 'e Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz Daily Mirror gazetesinin iddiasına göre, 34 yaşındaki futbolcu Swansea, West Bromwich Albion, Watford ve Leicester City'nin ilgi alanında. Portekizli orta saha oyuncusu, Premier Lig'de daha önce Chelsea ve Liverpool formaları giymişti.
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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