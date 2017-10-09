 Kanarya’da izin bitti – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kanarya’da izin bitti

    Kanarya’da izin bitti

    Milli maçlar nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman'ın oyuncularına verdiği izin sona erdi. Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapacakları idmanla sürdürecek. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın antrenman başlamadan önce oyuncularıyla kısa bir toplantı yapması bekleniyor.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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