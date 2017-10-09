Kafasına göre takılıyor
Hollandalı yıldız, istediği zaman Samandıra’ya geliyor, istediği zaman gidiyor. Kimseyle de konuşmuyor. Sakatlıktan ne zaman kurtulup, sahalara döneceği ise belirsizliğini koruyor.
YERİNE ELJİF ELMAS
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Ocak ayında Robin van Persie'yi kadrodan çıkarıp, yerine Eljif Elmas'ı dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
(Sabah)
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 16
Yorum
İbrahim Hacıosman Demirören futbolcdan teknik drektörden anlamadığı açık seçilk ortada Lucescu gibi hocayı gönderip Şenol Güneşi göreve getirecekmiş intihar
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 16
Yorum
İbrahim Hacıosman Abdullah Avcıya ver tazminat,Terime ver tazminat,Luecescuya ver tazminat, BJK ı batırıp kaçtığı gibi yarın Türk futbolcunu batırıp kaçacak,
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''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''
Toplam 15
Yorum
ENVER EMİN YILDIRIM BELÇIKA EN 2 ÜÇ KEZ KUPALARA GİDEMEDİ KOMPLE GEÇLERİ OYNATTI TAKIM OLDU ŞİMDİ SIRTI YERE GELMİYIOR.ZATEN GİDEMİYORUZ BİZDE AYNISI YAPMALIY
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